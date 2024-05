SERIE B, Parma e Como salgono in A. Ternana ai play-out

Sono arrivati i primi verdetti in Serie B, in attesa dei play-off e play-out che decideranno chi salirà in Serie A e chi invece retrocederà in C. Il Parma conclude al primo posto con un pareggio contro la Reggiana, squadra dove milita in prestito dalla Fiorentina Alessandro Bianco, autore di una buona stagione. Con gli emiliani, sale in A dopo 21 anni dall'ultima volta il Como. Il Venezia cade a La Spezia e dovrà quindi affrontare i play-off partendo dal secondo turno come la Cremonese che chiude al quarto posto.

Il primo turno di play-off vedrà invece opporsi Catanzaro-Brescia e Palermo-Sampdoria. La Ternana vince a Salò grazie alla rete di Di Stefano, in prestito dalla Fiorentina, ma dovrà affrontare un delicatissimo play-out con il Bari. Oltre al Lecco e alla FeralpiSalò già retrocesse, scende anche l'Ascoli nonostante la vittoria per 2-1 contro il Pisa di Aquilani.