TESORETTO CONFERENCE: CON LA FINALE ALTRI 3 MILIONI. E CON UN TRIONFO AD ATENE...

Non saranno neanche nell'edizione attuale introiti paragonabili a quelli previsti per chi partecipa alla Europa League o meglio ancora alla Champions eppure anche quest'anno i bonus che la Fiorentina ha già ricevuto e può ancora ricavare dal suo cammino in Conference renderanno di nuovo pieni forzieri del club viola, che nel suo ultimo bilancio di esercizio - complice la bravura nell'aver portato in fondo sia la Coppa Italia che il terzo torneo Uefa la scorsa stagione - aveva certificato con toni esaltanti ricavi operativi da record per la stagione 2022/23.

ALTRI 3 - Il doppio confronto con il Club Brugge metteva infatti in palio non solo 3 milioni per il raggiungimento della finale (cifra già acquisita) ma anche 2 milioni in più in caso di trionfo nell'ultimo atto di Atene il 29 maggio contro l’Olympiacos: in sintesi dunque c’è ancora una discreta fetta di denaro che la società di Commisso può guadagnare, una somma che si andrebbe a sommare ai già 16,23 milioni incassati dalla Fiorentina per il cammino fin qui svolto nella manifestazione (nel totale vanno considerate le seguenti cifre: 1,34 milioni di ranking storico, 12,29 per i risultati sportivi ottenuti e 2,6 di market pool, ovvero gli utili legati a sponsor e diritti tv per questa Conference).

QUOTA 20 - In totale dunque il tesoretto che il club potrebbe mettere assieme con un trionfo tra meno di tre settimane allo stadio Agia Sophia dovrebbe essere di poco inferiore ai 20 milioni di euro, ovvero più o meno quanto introitato l'anno scorso nella passata edizione di Conference. Anche se, denaro a parte, la soddisfazione di poter riportare un trofeo europeo a Firenze sessantatré anni dopo l'ultima volta sarebbe davvero impareggiabile.