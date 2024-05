JURIC, Rinnovo? Non ero convinto. Occasione 9° posto

FirenzeViola.it

Ivan Juric, tecnico del Torino, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona e commenta, tra le altre cose, i risultati delle italiane in Europa: "A livello di allenatori - le parole riportate da TMW - siamo superiori ad altri. Nel nostro campionato fanno più fatica che quando affrontano le squadre estere: Gasperini ha più facilità a giocare in Europa, così come Italiano che aveva perso a Verona. Il nostro livello tattico è superiori ad altri: in Champions c'è tanta differenza di giocatori. E' una grande occasione il nono posto, stiamo là e dispiace per le gare fatte bene ma ci manca sempre un pezzo su cui dobbiamo riflettere. Siamo in pochi, ma cercheremo di fare il meglio. La squadra non deve mollare proprio niente, dobbiamo avere la mentalità di questi tre anni"

Si sente un po' tradito dalla sua squadra a livello personale per i fatti di Superga?

"Nei miei confronti non è stata una mancanza di rispetto, ma potremmo parlarne e analizzare...La parola giusta è amareggiato, ci tenevo che fosse una cosa spettacolare e che facessimo un passo in avanti. E' andata male. Ma non è nei miei confronti"

Tornando indietro, ricomincerebbe una stagione in scadenza di contratto?

"Quando firmi i contratti, ti impegni e devi essere convinto al 100%. Avrei sensi di colpa se avessi visto gente che molla, in quel caso avrei detto che ho sbagliato. Ma fino ad oggi, non ho notato questo e perciò non ho sensi di colpa. Quando firmi, devi rispettarlo e lavorare fino alla fine essendo convinto al 100%. Non so se lo rifarò in futuro, non so cosa capiterà".

Come mai non era convinto di firmare un rinnovo?

"Lo devi sentire. Valutando, non ho avuto questa convinzione totale. Sono scelte importanti quando prendi una decisione del genere"