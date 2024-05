MALESANI, Il consiglio che darei a Italiano per la finale

FirenzeViola.it

L'ex tecnico della Fiorentina Alberto Malesani oggi è protagonista delle pagine de La Nazione, dove dice: "Negli anni 2000 il Panathinaikos era una delle squadre più forti d’Europa. I tempi sono cambiati ma i principi base sono rimasti gli stessi: la Grecia è il luogo ideale sia per far giocare calciatori forti d’importazione che sono a fine carriera sia per lanciare giovani dal settore giovanile. Credo che l’attuale Olympiakos sia l’esempio più fedele di tutto ciò". Sulle critiche a Italiano risponde: "Ma se la Fiorentina ha centrato tre finali e in campionato staziona ad alti livelli avrà avuto o no dei meriti Italiano? Il fatto che la difesa si prenda qualche rischio è un pregio, non un difetto: solo così si arriva a competere ad alti livelli. Peraltro mi pare che la squadra viola lo abbia fatto con una rosa non di primissimo livello". Chiusura infine con un consiglio in vista della finale: "Non dica niente ai giocatori fino a prima della partita. Io facevo così in vista delle gare importanti e Vincenzo lo sa perché a Verona ha visto come lavoravo".

