VIOLA, Con sei punti nei prossimi 180' sarà in Europa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il ko del Napoli al Maradona contro il Bologna è una buona notizia per la Fiorentina, che adesso è sempre più padrona del suo destino per ciò che riguarda la qualificazione alle coppe europee tramite il campionato nella prossima stagione: a conti fatti, nel caso in cui la squadra viola riuscisse a fare sei punti nelle prossime due partite (due vittorie, dunque, nei match interni con Monza e Napoli tra lunedì e venerdì della prossima settimana), Biraghi e soci sarebbero già certi di finire almeno all’ottavo posto in campionato e di centrare per il terzo anno di fila la qualificazione alla prossima Confererence League.

Con una vittoria lunedì sui brianzoli, la Fiorentina salirebbe a +2 sugli azzurri (53 punti contro i 51 attuali di Politano e compagni) mentre con un altro successo nello scontro diretto di venerdì prossimo la Viola salirebbe addirittura a 56, facendo passare il suo divario sulla squadra di Calzona da 2 a 5 punti, a quel punto irrecuperabile dal Napoli visto il solo turno che mancherebbe alla fine del campionato. Il tutto, ovviamente, in attesa di capire cosa farà la Lazio (il settimo posto è ancora matematicamente possibile) e soprattutto cosa faranno i toscani - che hanno peraltro ancora una gara in meno in A - nella finale di Conference League.