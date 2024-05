CAPELLO, Italiano si è meritato un'altra finale. Sarà dura

FirenzeViola.it

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport per commentare le due finali europee italiane, Fabio Capello ha detto: "Due squadre e tre allenatori italiani nelle finali delle Coppe europee. Un altro exploit dopo quello della passata stagione: non è un caso, tutt’altro. Noi italiani restiamo più abili tatticamente nella preparazione delle partite. Sarebbe bello un triplete dei tecnici italiani: Ancelotti che alza la Champions con il Real Madrid, Gasperini che vince l’Europa League con l’Atalanta e Italiano che trionfa in Conference con la Fiorentina. Per Coverciano varrebbe come un Pallone d’oro".

Poi nello specifico sull'impegno dei viola: "La Fiorentina arriva all’appuntamento con maggiore esperienza e dopo un bel percorso europeo. In campionato ha alternato momenti esaltanti ad altri complicati. Italiano si è meritato un’altra finale e stavolta mi auguro riesca a trovare le chiavi giuste per battere l’Olympiacos e alzare la Coppa. Ma guai a sottovalutare i greci. E non lo dico soltanto perché si gioca ad Atene".

LEGGI ANCHE: "CAPELLO A RFV: "ITALIANO IN EUROPA È PIÙ ATTENTO. BELLO A BRUGGE, MA IN GRECIA SERVE DI PIÙ"