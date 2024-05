GRAFFIEDI A RFV, Fiducia per Atene. In campionato...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante della Fiorentina Mattia Graffiedi è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Il Brivido Viola", iniziando da una considerazione sul reparto offensivo gigliato: "L'unica cosa negativa della stagione è che è mancato il vero bomber, nonostante la Fiorentina abbia comunque degli attaccanti forti che riescono a dare il proprio contributo pur segnando poco: vedi Beltran, ma anche Kouamé e Sottil prima che si facesse male. I meriti vanno soprattutto a Italiano a cui vanno fatti gli applausi per aver portato la Fiorentina in finale per il secondo anno di fila nonostante la mancanza di un attaccante da venti gol".

Sulla finale: "L'Olympiacos è una squadra in crescita e l'ha dimostrato facendo un grande risultato contro una squadra forte come l'Aston Villa. Sono partite che vanno preparate, bene ma sono straconvinto che quest'anno la Fiorentina ce la farà".

Sul campionato: "L'obiettivo della finale penso che possa dare ancor più motivazioni per il campionato, anche perché sarebbe importante che la squadra riuscisse a raggiungere una posizione che le consenta di approdare di nuovo in Europa. Sono certo che i viola non snobberanno il campionato, perché arrivare ad Atene con un paio di vittorie darebbe ancor più motivazioni".

