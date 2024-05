CASTROVILLI, Tornerà nella "Fiorentina 2" di lunedì

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport - Stadio si concentra sul prossimo impegno della Fiorentina lunedì sera contro il Monza. Dovrebbe toccare di nuovo a Gaetano Castrovilli nella "Fiorentina 2" che affronterà i brianzoli per regalarsi un bel finale di Serie A. Per mettere in mostra il suo talento in attesa che qualche club decida di puntare su di lui e per dare continuità alla rete segnata contro l'Hellas. Col Monza Italiano sembra intenzionato anche a dar spazio a M'bala Nzola così come a Parisi e Kayode, a riposo a Bruges.