GAZZETTA, Il ritratto dell'Olympiacos, da El Kaabi a Jojo

© foto di Federico De Luca

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola analizza gli avversari della Fiorentina in finale di Conference League, quell'Olympiacos allenato dal basco di Zaldivar, Jose Luis Mendilibar. Reduci da 8 vittorie nelle ultime 11 in campionato, punta al titolo in patria (anche se l'AEK Atene è a 5 punti con una partita in più) ma soprattutto in Conference, dove ha fatto un cammino stile Real Madrrid, con "remuntadas" con il Maccabi e con il Fenerbahce.

Contro l'Aston Villa in semifinale è emerso Ayoud El Kaabi, 30enne di Casablanca arrivato a 10 reti in Conference. Centravanti potente, veloce, anche tecnico, ma esploso tardi sotto i riflettori. A 15 anni faceva il falegname, a 21 il calcio ha cominciato a dargli da vivere. L'Olympiacos ha una rosa con un valore di 110 milioni (la Fiorentina ne vale 250) e un'età media alta, di 27 anni. Podence e Carmo i due elementi di qualità, oltre a Stevan Jovetic autore di 7 gol e 4 assist in stagione.

