INTER, In settimana la svolta per il nuovo prestito da Pimco

Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, sarebbe prevista a inizio settimana, tra martedì e mercoledì prossimo, la firma tra Steven Zhang e il fondo statunitense Pimco, che secondo il quotidiano di economia e finanza dovrebbe sostanzialmente subentrare a Oaktree nel finanziamento nei confronti della proprietà nerazzurra. Da capire la durata del nuovo accordo, oltre alla cifra: le indiscrezioni circolate finora parlando di un nuovo finanziamento da 400 milioni di euro.

La sensazione è che il nuovo prestito di Pimco sarà un finanziamento-ponte, propedeutico all'ingresso di nuovi soci di maggioranza al vertice dell'Inter. Dalla società, al momento, non è arrivata alcuna conferma ufficiale. Le ultime parole al riguardo sono quelle dell'ad Beppe Marotta, pronunciate dopo la conquista dello scudetto: "Con Steven abbiamo parlato non in modo diffuso della problematica. Lui vuole proseguire al vertice della società. Poi sarà la proprietà a fare determinati annunci e dirà quello che succederà. Non cambierà nulla per noi, dobbiamo essere bravi a fare le scelte. Le altre comunicazioni verranno fatte dalla proprietà, che vuole continuare con l'Inter".