CORR.FIO, Ad Atene sarà un po' come giocare in trasferta

Il Corriere Fiorentino parla del potenziale esodo dei tifosi viola in vista della finale di Atene. Sarà un po’ come giocare in trasferta anche se, in termini numerici, sarà né più né meno come se dall’altra parte ci fosse stato l’Aston Villa o qualsiasi squadra, scrive il quotidiano. Da lunedì saranno disponibili gli oltre 9 mila biglietti per la finale, con obbligo di possedere la InViola Premium Gold Card. Eppure qualche piccolo, grande vantaggio l’Olympiakos lo avrà.

Basta pensare alla logistica: nessun viaggio e la possibilità di preparare in tutta la calma la partita. E poi certo, nei giorni che precederanno la finale del prossimo 29 maggio i tifosi (caldissimi) potranno far sentire a Jovetic e compagni tutto il loro calore. Così è andata però, e tutto sommato sul piano strettamente tecnico si può dire che alla Fiorentina è andata bene perché probabilmente parte da favorita sul campo, anche se è tutto da dimostrare.