PREMIO RIALTI, Stavolta sarà consegnato da Pino Vitale

Sarà assegnato per la quarta volta il "Premio Rialti" al giornalista Under 45 che si sarà distinto nell'anno passato. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, giornale a cui 'Ciccio' Rialti è stato legato tutta la vita, per quest'anno c'è una novità: sarà il dirigente Pino Vitale, grande amico di Rialti, a consegnare il premio deciso da una giuria prestabilita il prossimo 4 giugno alle ore 11,30 presso l'albero di Ciccio, la quercia ai giardini di Campo di Marte, che tiene viva la memoria di Alessandro