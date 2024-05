DODO, Tra i migliori a Brugge: zero dubbi sulla sua forma

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria di Brugge è stata una vittoria di gruppo ma tra i giocatori che si sono distinti in campo sicuramente c'è Dodo. Il terzino brasiliano è stato uno dei migliori per tutti i 90 minuti, salvo un errore su una rimessa nel recupero in cui si è spaventato anche lo stesso giocatore, come ha ammesso via social.

Ma sono indubbi il suo stato di forma, la sua grinta e la capacità di rimanere sempre lucido anche in fase difensiva visto che si è messo in mostra con dei recuperi decisivi che hanno fatto rivedere il Dodo dei tempi migliori. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento di FV.