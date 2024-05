NAPOLI, Pioli ok ma continua a corteggiare Italiano e Gasp

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Napoli continua nella sua caccia al prossimo allenatore. Aurelio De Laurentiis ha aperto da tempo i canali di comunicazione con Stefano Pioli perché di suo gradimento, nonché in rotta col Milan. Ma secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, il presidente del club azzurro sta attuando anche dei corteggiamenti velati al pubblico per Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini.

Come noto l'attuale allenatore della Fiorentina venne cercato anche la scorsa estate, fino al rifiuto dello stesso per l'offerta di AdL; stesso discorso per il condottiero della Dea per ben due volte - si legge - vicino ad accomodarsi sulla panchina del Napoli. Il numero uno del club partenopeo apprezza moltissimo Italiano che, fresco di seconda finale europea di fila con la Viola, ha avuto nuovi contatti e dichiarato di non avere vincoli con la società gigliata. Per il Gasp invece i discorsi si fanno più complicati: servirebbe più di una super offerta per strapparlo all'Atalanta, per nulla intenzionata a privarsene.