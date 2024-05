NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA La Fiorentina riprende il suo percorso di allenamento e lo farà stamani a partire dalle ore 11 al Viola Park, dove Vincenzo Italiano ha convocato tutta la squadra per prepararsi al meglio in vista dell'impegno di lunedì sera contro il Monza. Seduta nella... La Fiorentina riprende il suo percorso di allenamento e lo farà stamani a partire dalle ore 11 al Viola Park, dove Vincenzo Italiano ha convocato tutta la squadra per prepararsi al meglio in vista dell'impegno di lunedì sera contro il Monza. Seduta nella... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 maggio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi