FERRARA, Grande M'Bala Nzola, perduto e ritrovato

Benedetto Ferrara sulle pagine de La Nazione parla degli incroci che porteranno la Fiorentina in Grecia: "Terra di filosofi e di nomi che ci hanno invaso la giovinezza, a scuola, o dal Badiani. Platone, Socrate, Anassimandro e Vakouftsis. Se non conoscete l’ultimo, naturalmente, è un problema vostro, ma forse lo trovate ancora in viale dei Mille quando escono i bomboloni caldi. La Grecia, la nazione che rischiò il fallimento, parola che purtroppo conosciamo bene.

Solo che per loro ha significato un periodo di crisi economica e sociale profonda. Noi ce la cavammo con trasferte a Gubbio e Gualdo Tadino". Poi parla degli eroi di Brugge, da Terracciano a Beltran, concludendo con Nzola: "E grande M’Bala, centravanti perduto e ritrovato".