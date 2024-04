NOTTE FONDA PER MOLTI, MILENKOVIC IN PRIMIS, SI SALVANO KAYODE E RANIERI, OK MAXIME

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

TERRACCIANO - Tra i retropassaggi dei compagni e i gol della Juve, tre dei quali annullati, è di gran lunga il più attivo nel primo tempo. E comunque non ha colpe su quello buono di Gatti. Spettatore nella ripresa, 6

KAYODE - Non è impeccabile nella copertura su Bremer che colpisce il palo propiziando il vantaggio di Gatti. Rischia centrando Iling Jr. e favorendo Vlahovic che però non ne approfitta. Meno dirompente del solito ma comunque sufficiente, 6

MILENKOVIC - Come per il terzino destro non fa molto per impedire a Bremer di colpire di testa nell’azione del gol bianconero. Ringrazia il fuorigioco che vale l’annullamento del due a zero di Vlahovic ma nella ripresa rischia persino l’autogol su un cross basso di Kostic. Notte fonda, 5

RANIERI - Partecipa alle amnesie difensive che favoriscono il vantaggio firmato da Gatti, poi almeno nella ripresa è autore di un buon intervento in chiusura su Vlahovic e di qualche altra diagonale. Recupera sicurezza seppure la frittata sia fatta, 5,5

BIRAGHI - Problemi fin dall’inizio tra mancati appoggi e ritardi nelle chiusure. Il fatto che l’unico tiro del primo tempo sia suo la dice lunga sulla prova collettiva. Nella ripresa spinge un po’ di più ma di traversoni pericolosi non se ne ricordano, 5

MANDRAGORA - Osserva Gatti segnare l’uno a zero poi si fa sovrastare da McKennie sul 2-0 della Juve poi annullato e quando ci prova da fuori centra Barak. Passo indietro rispetto a mercoledì, 5,5

Dal 1’st MAXIME LOPEZ - Il suo ingresso favorisce un palleggio migliore della squadra e su una sua iniziativa per poco Beltran non trova la deviazione vincente. Positivo, 6

BONAVENTURA - Ci mette corsa e poco altro, sicché il suo primo tempo non si discosta da quello dei suoi compagni di squadra. Poco incisivo anche nella ripresa, 5,5

NICO - Poche idee e tutte confuse nel corso di un primo tempo in cui troppo spesso finisce a terra. Quando nella ripresa si libera bene ma col destro spedisce in fallo laterale vien da chiedersi che cosa volesse fare. Va meglio quando carica il sinistro trovando l’unica vera parata della serata di Szczesny ma anche stasera è davvero troppo poco, 5,5

BARAK - Titolare a sorpresa fa sentire la mancanza dei movimenti di Beltran. In avvio di ripresa conclude debolmente tra le braccia di Szczesny, poi viene sostituito al termine di una prestazione a dir poco grigia, 5

Dal 16’st BELTRAN - Sembra agire qualche metro indietro rispetto al solito. Ci prova, senza fortuna, dalla lunga distanza e su un pallone vagante si vede respingere il tiro da buonissima posizione da Nzola, poi nel finale si fa ammonire. Al solito generoso, 6

KOUAMÈ - Confusionario e poco preciso in quasi tutti gli appoggi nel primo tempo si nota giusto per una diagonale difensiva. Italiano lo tiene punta un quarto d’ora nella ripresa poi lo cambia. Inconcludente, 5

Dal 16’st NZOLA - Meno svogliato del solito ma tutt’altro che un riferimento per l’attacco, peraltro non è fortunato ritrovandosi sulla traiettoria del tiro di Beltran, 5,5

BELOTTI - Poco servito la sua prima parte di gara rende facile la vita alla difesa bianconera, 5

Dal 1’st SOTTIL - Un tentativo altissimo da posizione defilata e dopo un mancato controllo più o meno nella stessa zona dell’area di rigore, 5,5

ITALIANO - Due cambi rispetto all’Atalanta con Biraghi al posto di Parisi e soprattutto con Barak che prende il posto di Bonaventura alle spalle di Belotti. La sua squadra si consegna immediatamente ai bianconeri e a fine primo tempo ha già incassato tre gol annullati e il vantaggio di Gatti. Nell’intervallo cambia Mandragora e Belotti con Maxime Lopez e Sottil, poi cambia ancora con Beltran e Sottil per Barak e Kouamè. A poco dal recupero inserisce Dodò per Kayode ma stasera la sua Fiorentina si sveglia troppo tardi e non può bastare l’occasione di Nico a cambiare il giudizio su un atteggiamento che nel primo tempo è fin troppo negativo, 5