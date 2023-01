NICO-LEICESTER, LA PISTA SI SCALDA. I PIANI INGLESI E I DUBBI VIOLA

Si scalda la pista Leicester per Nico Gonzalez. Nelle ultime ore i contatti tra gli agenti del calciatore e il club inglese sono stati più fitti e il calciatore ha aperto all'addio trovando una base di intesa per l'eventuale contratto. Rodgers ha deciso di puntare su di lui, è diventato la prima scelta e a breve inizieranno i primi veri contatti anche tra società. Fino a questo momento la Fiorentina è stata lasciata fuori dai colloqui, ora verrà coinvolta: l'ora delle decisioni si avvicina.

Il Leicester dovrà trovare la strada giusta per convincere Commisso a lasciar partire il giocatore più pagato della storia del club, ma non c'è chiusura totale, anzi. I rapporti tra dirigenti e giocatore non sono al top da tempo, tanto che prima del Mondiale si era già parlato di una potenziale cessione. Per questo è chiaro che molto dipenderà dalla proposta inglese e che Nico è tutt'altro che incedibile.

Le Foxes non hanno una disponibilità infinita, non sono uno dei club più "sani" da un punto di vista economico e per questo, nonostante possano spingersi ben oltre rispetto a società di altri campionati, non vorrebbero fare follie per accontentare il proprio tecnico. Per questo motivo, potrebbero provare a inserire un calciatore nei colloqui con la Fiorentina, magari quel Dennis Praet che i viola avevano già trattato senza successo la scorsa estate. Se però Pradè potrebbe essere allettato dal riabbracciare uno dei propri pupilli, discorso diverso quello di Commisso che potrebbe essere maggiormente allettato da una plusvalenza da mettere a bilancio solo tramite una cessione con pagamento cash.

In tutto questo la Fiorentina ha iniziato da tempo a guardarsi intorno per l'eventuale acquisto di un esterno e il nome su tutti è quello di Brekalo, in uscita dal Wolfsburg e in scadenza in estate col club tedesco. A livello tecnico uno scambio che non scalda i cuori dei tifosi, che sono tornati a preoccuparsi a 12 mesi dall'addio di Vlahovic. Proprio il tifo viola pare essere teso non tanto per l'addio dell'argentino che potrebbe anche essere digerito davanti a una maxi offerta, quanto per la sua eventuale sostituzione. È evidente dopo ciò che è successo con Chiesa, sostituito con Callejon, e con Vlahovic, sostituito da Cabral e Piatek, che spesso le cessioni hanno indebolito la rosa ed è per questo che in molti vorrebbero veder rimandati i potenziali addii da giugno in poi.

La prossima settimana sarà quella decisiva per la trattativa col Leicester, tanto che la partita contro la Roma potrebbe essere la cartina di tornasole per lo stato dell'arte di una situazione che nelle ultime ore ha preso la piega del potenziale addio.