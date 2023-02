MERCATO, Il riepilogo di FV con acquisti e cessioni

Tante voci e indiscrezioni in questa ultima giornata, poi il calciomercato invernale viola si è chiuso con l'acquisto di Sabiri e l'ingaggio a titolo definitivo di Barak. Per il resto, la sessione invernale si è conclusa con due rinforzi per la seconda metà di stagione, entrambi arrivati a titolo definitivo: Brekalo e Sirigu, due alternative pronte a giocarsi il posto da titolare. CLICCA QUI per leggere il riepilogo di FV sulle entrate e le uscite.