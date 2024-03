KOUAME, PRONTO A TORNARE COL MILAN CON IL FUTURO ANCORA DA DEFINIRE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Domani pomeriggio la Fiorentina tornerà al lavoro al Viola Park per preparare al meglio la prossima sfida di campionato contro il Milan. La rosa a disposizione di mister Vincenzo Italiano, a causa degli impegni con le Nazionali, non è ancora al completo e, proprio per questo, il tecnico viola dovrà lavorare sono con gli uomini a disposizione. Tra i calciatori rimasti a Firenze c’è anche Christian Kouame, desideroso di ritornare in campo il prima possibile.

L’attaccante ivoriano non gioca una partita con la maglia viola dal 29 dicembre 2023 (Fiorentina-Torino 1-0), ultima gara prima della partenza per la Coppa d’Africa vinta con la Costa d’Avorio. Tra gli impegni africani e la malaria contratta nel proprio paese, quindi, l’ex Genoa è rimasto fuori dai giochi per ben tre mesi: la voglia di giocare adesso è tanta, così da rendersi utile sui tre fronti dove la Fiorentina è impegnata, dopo aver collezionato, fin qui, 22 presenze con 1 gol e 1 assist.

Questo finale di stagione sarà fondamentale anche per capire quale sarà il futuro di Kouame. Il classe ‘97 andrà in scadenza di contratto a giugno 2025 e nei prossimi mesi è fissato un colloquio tra il suo procuratore e la dirigenza viola per trovare un accordo. L’accordo tra le parti, però, sembra essere ancora distante e, qualora entro l’estate non dovesse esserci l’intesa definitiva, non è da escludere che durante la prossima sessione di calciomercato le strade si possano dividere, anche se adesso nella testa del ragazzo c’è solo la voglia di far bene a Firenze e regalare un trofeo alla città.