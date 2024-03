INFERMERIA, Via libera Kouamè, Quarta e Arthur...

Fonte: Luciana Magistrato

© foto di Federico De Luca 2023

La squadra, rientrata in piena notte da Budapest, ha avuto il giorno libero per scaricare la fatica e l'adrenalina di una partita tiratissima fino al 95'. Giorno libero che ogni viola ha usato per dedicarsi alla famiglia, come Bonaventura che è andato al mare, Beltran - squalificato domenica -a Venezia o altri che hanno approfittato per un pranzo nel Chianti. Domani sarà dunque l'unico giorno per preparare la difficile partita con la Roma, apparsa in forma smagliante all'Olimpico in Europa League.

ARTHUR E QUARTA Da verificare le condizioni dei giocatori rimasti a lavorare a Firenze, soprattutto di Arthur. Quarta, ritornato in gruppo lunedì dopo il problema allo stomaco, sembra recuperabile, magari al posto di Ranieri apparso fin troppo nervoso e accanto ad un Milenkovic che poi avrà il giovedì per riposarsi visto che è squalificato contro il Maccabi. Il brasiliano invece deve ancora dare risposte positive e nel caso non avrà problemi a riprendersi la maglia da titolare. Sta a lui insomma dire se ce la fa o meno, l'esperienza gli dà la capacità e sensibilità di gestirsi.

KOUAME OK Kouamè oggi a Roma, secondo quanto appreso da Firenzeviola, ha ottenuto l'abilità sportiva dopo la malaria e si è messo subito al lavoro per tornare in condizione il prima possibile. Ovviamente non sarà a disposizione per la partita con la Roma ma potrà tornare utile nel proseguo. Infine c'è Castrovilli che grazie alla partita con la Primavera è apparso in ripresa, staremo a vedere se per lui arriverà la prima convocazione, di certo solo pro-forma.