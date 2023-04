VIOLA, Le parole di Italiano alla vigilia del match di UECL

Nel corso della giornata, come di consueto, mister Vincenzo Italiano, questa volta insieme a Nico Gonzalez, ha preso parte alla conferenza stampa prepartita, andando ad analizzare la sfida di domani contro il Lech Poznan. Di seguito un estratto delle parole del tecnico viola: "Per noi è un altro esame, ne abbiamo avuti tanti e ci dovremo fare trovare pronti. Le pressioni ci sono sempre, domani è importante per andare avanti e sognare. Dobbiamo cercare i presupposti per giocarcela al ritorno. I ragazzi lo sanno quanto è importante perché l'abbiamo desiderata tanto e abbiamo superato tanti ostacoli per questo ci teniamo tanto".

