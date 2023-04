FORM. UFFICIALI, SORPRESA CEROFOLINI. A CENTROCAMPO SI RIVEDE DUNCAN. C'È RANIERI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Alle ore 18 la Fiorentina scenderà in campo contro la Sampdoria nella sfida valida per la 32a giornata di Serie A. La squadra viola è reduce dallo 0-0 contro la Cremonese che ha permesso di accedere alla finale di Coppa Italia in programma il prossimo 24 maggio a Roma. Biraghi e compagni però non vincono in campionato da quasi un mese, ovvero dall'1-0 di San Siro contro l'Inter. Per ritrovare i 3 punti ecco che scelte fa il mister Vincenzo Italiano:

FIORENTINA (4-3-3): Cerofolini; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Jovic, Sottil. Allenatore. Italiano. A disposizione: Terracciano, Vannucchi, Venuti, Quarta, Igor, Terzic, Kayode, Mandragora, Barak, Bianco, Saponara, Brekalo, Ikonè, Cabral, Kouame.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Ravaglia; Amione, Gunter, Oikonomou; Augello, Winks, Rincon, Leris, Zanoli; Lammers; Gabbiadini. Allenatore. Stankovic. A disposizione: Turk, Zorzi, Duricic, Sabiri, Murillo, Ilkhan, Quagliarella, Murru, Malagrida, Paoletti, Cuisance, Jesè Rodriguez.