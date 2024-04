FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al 25’ la Fiorentina passa in vantaggio con Andrea Belotti ma la rete viene annullata per corretto fuorigioco: al momento in cui Beltran ha trovato l’imbucata giusta in area per servire il Gallo, il numero 20 viola era in posizione di off-side. Urlo ricacciato in gola dal Franchi, si resta sullo 0-0.