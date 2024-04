FATTORE FRANCHI, A CACCIA DI UNA VITTORIA CHE MANCA DA QUASI DUE MESI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Quella che cercherà domani la Fiorentina sarà una vittoria che ormai in campionato manca da quasi due mesi, 48 giorni per la precisazione. L’ultima vittoria in Serie A infatti risale al 26 febbraio quando i viola si imposero per 2-1 al Franchi, battendo una diretta concorrente e guadagnando tre punti importanti nella corsa all’Europa. Esclusa la semifinale di andata di Coppa Italia portata a casa di misura contro l’Atalanta, quella vittoria contro la Lazio coincide anche con l’ultima vittoria tra le mura amiche del Franchi.

In casa nelle 15 sfide di campionato finora disputate la squadra di Italiano ha una media punti di 1,80 a partita, con 8 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Questo dato cala, non poco, in trasferta dove nello stesso numero di giornate la Fiorentina ha una media di 1,07 punti a gara, con 4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Ma questa curiosità si nota anche dalla differenza di 11 punti raccolti tra le partite in casa e quelle lontano dal Franchi, 27 contro 16 per la precisione.

A questi dati si aggiunge un altro particolare: storicamente le ultime sfide casalinghe si sono rivelate particolarmente ostiche ai viola. Escluso il sonoro 6-0 rifilato ai rossoblu due anni fa, per ritrovare una vittoria gigliata al Franchi bisogna tornare alla stagione 15-16 quando un gol di Babacar decise la sfida. Nel mezzo si contano altri 5 incroci finiti tutti in pareggio (tre 0-0, un 1-1 e un rocambolesco 3-3). La Fiorentina vuole tornare vincere, soprattutto davanti ai propri tifosi, con l’obiettivo di dare la spinta e la carica decisiva in vista dei prossimi snodi cruciali nelle coppe.