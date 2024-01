BERARDI, Un colpo rimasto in canna: domani nemico

FirenzeViola.it

L'Epifania metterà la Fiorentina davanti al suo sogno più recondito di mercato: Domenico Berardi. Una novella dello stento che dura da una decade e che è destinata a continuare, visto che, in nome di un salto di qualità (anche in termini di mercato) ancora rimasto in canna alla società, per tanti tifosi quel nome è ancora presente nella wishlist e nei discorsi da bar. Apparentemente riposto in uno scaffale del Viola Park, il piano Berardi è pronto a essere rispolverato.

