LA NOVELLA DELLO STENTO

Ancora tu

Non mi sorprende lo sai

Ancora tu

Ma non dovevamo vederci più

Così cantava Lucio Battisti a metà anni Settanta. Testo e melodie adatte per rivedere una vecchia fiamma. Quella persona che se incroci comunque, anche dopo tanto tempo, ti fa pensare a cosa sareste potuti essere insieme. Ma con i sé e con i ma non si fa la storia e neanche il mercato. Fatto sta che nella calza viola c'è lui, Domenico Berardi, l'oggetto dei desideri di milleuno notti e sessioni di mercati passati, presenti e futuri, un'ossessione che torna ciclicamente a gennaio e agosto anche per gli addetti ai lavori, basta vedere quante voci escono fuori su google digitando il nome del suddetto accanto a Fiorentina ( i risultati sono 782mila).



Il dieci del Sassuolo, il Totò Di Natale dei tempi moderni, 122 reti in undici anni di Serie A (per capirsi, più di quanto fatto da Giampaolo Pazzini o Dries Mertens in carriera) è stato fino ad adesso incatenato in provincia, anche per sua scelta. Irraggiungibile per tutti, Juventus, Inter, Milan, Lazio, ancor di più per la Fiorentina. A tratti sempre più vicini, mai da toccarsi, la volta in cui si sono sfiorati davvero la Fiorentina ed Berardi -gennaio 2022- sono stati in realtà "distantissimi", secondo una celebre citazione del Ds del Sassuolo Carnevali che commentava così la differenza tra l'offerta, giudicata ridicola dalle parti del Mapei, e la richiesta del club emiliano (30 milioni).

Quella volta Pradé e Barone ci provarono davvero ma niente da fare. Ma i rumors che accostano il ventinovenne calabrese ai viola si perdono nella notte dei tempi, sin dalla sua Epifania (calcistica) contro il Milan con i 4 gol del gennaio 2014. Nel frattempo di acqua sotto i ponti ne è passata, quel ragazzotto sbarbato è diventato un top-player con la dieci sulle spalle, un Campione d'Europa che in campionato, quando ha incrociato i viola non ha mai perso l'occasione per far male alla sua quasi-ex squadra: 10 reti in 17 partite contro la Fiorentina, vittima preferita di Mimmo dopo il Milan.



Adesso, a dieci anni di distanza dal poker al Milan, un'altra Epifania metterà la Fiorentina davanti al suo sogno più recondito di mercato. Una novella dello stento -come avrebbero detto le nostr e nonne- che dura da una decade e che è destinata a continuare, visto che, in nome di un salto di qualità (anche in termini di mercato) ancora rimasto in canna alla società, per tanti tifosi quel nome è ancora presente nella wishlist e nei discorsi da bar. Apparentemente riposto in uno scaffale del Viola Park, il piano Berardi è pronto a essere rispolverato. E magari l'occasione per sondare il terreno potrebbe essere proprio la gara di domani sera. O magari, coniando una massima leopardiana, i tifosi viola dovranno rassegnarsi al fatto che l'attesa di Berardi è essa stessa Berardi.