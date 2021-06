ASPETTANDO IL QUINTO

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, ITALIANO, AVANTI MA LENTI: CLAUSOLA PIÙ LONTANA Ancora nessuna novità imminente sul fronte Vincenzo Italiano dopo le 24 ore di discussioni andate in scena nella giornata di oggi. Con la differenza però, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, che rispetto alla giornata interlocutoria di ieri sono stati... Ancora nessuna novità imminente sul fronte Vincenzo Italiano dopo le 24 ore di discussioni andate in scena nella giornata di oggi. Con la differenza però, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, che rispetto alla giornata interlocutoria di ieri sono stati... NOTIZIE DI FV FONTANA A FV, ITALIANO MI COLPÌ SUBITO: TRA I MIGLIORI Il tecnico Gaetano Fontana, che frequentò il corso per allenatori a Coverciano con Vincenzo Italiano, si è intrattenuto ieri a FirenzeViola.it: "Vincenzo mi fece subito una bellissima impressione, era tra migliori. Lo avevo affrontato in campo quando... Il tecnico Gaetano Fontana, che frequentò il corso per allenatori a Coverciano con Vincenzo Italiano, si è intrattenuto ieri a FirenzeViola.it: "Vincenzo mi fece subito una bellissima impressione, era tra migliori. Lo avevo affrontato in campo quando... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 23 giugno 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi