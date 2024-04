UFFICIALE, Pistoiese esclusa dal campionato di Serie D

FirenzeViola.it

Dopo le vicende giudiziarie delle ultime settimane, e non essersi presentata in campo nelle ultime due giornate, la Pistoiese è stata ufficialmente esclusa dal campionato di Serie D. Di seguito il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti:

Il Dipartimento Interregionale LND

PREMESSO

- che la società SSDARL U.S. PISTOIESE 1921 (matricola 930876) non si è presentata sul campo di gioco in data 7/4/24 e in data 14/4/2024 come pubblicato sui Comunicati Ufficiale n. 116 del 9 aprile e 120 del 16 aprile 2024;

- che l’art 53 comma 3 delle N.O.I.F. prevede che qualora una società si ritiri dal campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa;

Tutto ciò premesso DELIBERA

- di dare atto della avvenuta esclusione della società SSDARL U.S. PISTOIESE 1921 (matricola 930876), al Campionato Nazionale di Serie D girone D, stagione sportiva 2023/2024 disponendo altresì che, in applicazione dell’art.53 comma 3 delle NOIF, la classifica del girone di competenza venga riscritta e pubblicata con l’annullamento dei risultati di tutte le gare in precedenza disputate dalla società rinunciataria e la pubblicazione del calendario a partire dalla 15° giornata di ritorno, prevedendo il turno di riposo alla società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa.

- che al termine del Campionato, a parziale modifica del C.U. n. 16 del 13/9/2023 del Dipartimento Interregionale, la classifica del girone D del Campionato di Serie D 2023/2024 preveda la retrocessione diretta unicamente della squadra classificatasi al 17° posto e che per quanto riguarda la disputa dei play out restino, in ogni caso, invariate le modalità riportate nel citato comunicato.