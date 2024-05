SERIE A, Mina mattatore nell'1-1 tra Cagliari e Lecce

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Yerry Mina grande protagonista del match delle 12:30 di Serie A, ma non basta al Cagliari per uscire con 3 punti dalla sfida contro il Lecce. L'ex difensore della Fiorentina segna ad inizio gara, poi alza il muro nonostante l'uomo in meno per più di 45 minuti, resistendo contro i salentini che le provano tutte e alla fine riescono a trovare il pareggio nei minuti finali con Krstovic. Un punto a testa alla fine per le due squadre in lizza per la lotta salvezza, con il Cagliari che sale a 33 punti e il Lecce che arriva a 37.