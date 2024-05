BENTEGODI, Che pienone: domani oltre 27mila tifosi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come informa l'Hellas Verona attraverso il suo profilo X, prosegue a ritmo serrato la vendita dei biglietti per la gara di domani tra i gialloblù e la Fiorentina in programma alle 15 allo stadio Marcantonio Bentegodi. Tra biglietti venduti e quota abbonati, compreso i quasi 2.000 tifosi ospiti, sono già oltre 27mila le presenze assicurate, fa sapere la società scaligera.