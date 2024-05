HEL-FIO, Viola ko tra errori, pali e Var: a Verona è 2-1

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Si interrompe a Verona la rimonta in campionato della Fiorentina che cede all'Hellas per 2-1 anche per gli errori difensivi, in particolare di Christensen scelto tra i pali al posto di Terracciano. Il momentaneo pari tra i gol di Lazovic dal dischetto e Noslin, è di Castrovilli che torna a segnare dopo un anno alla seconda da titolare dopo Salerno e colpisce anche un palo. Qualche recriminazione per le decisioni dell'arbitro (al Var) sul secondo gol gialloblù e un presunto rigore nel recupero.

Il primo vantaggio veronese è un regalo della difesa viola: al 12' pasticcio tra Christensen e Ranieri con il portiere danese che per rimediare atterra Noslin. Sul dischetto va Lazovic che non sbaglia. La reazione è affidata ad un colpo di testa di Barak che non va a buon fine e soprattutto ai tiri di Castrovilli: al 28' il primo pallone si infrange sul palo, il secondo al 41' entra e il primo tempo finisce così 1-1. Nella ripresa il Verona inizia meglio e dopo un quarto d'ora arriva il nuovo vantaggio gialloblù con Noslin che approfitta di una respinta di Milenkovic e trafigge un non perfetto Christensen. La Fiorentina reclama un fallo di mano che in effetti sembra netto ma l'arbitro al Var conferma il gol. Al Var viene anche negato un rigore su Belotti che sembrava netto, in pieno recupero.