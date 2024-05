CLUB BRUGGE, Altra vittoria: 2-1 in casa dell'Anversa

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Club Brugge vince ancora in campionato andando a guadagnare altri 3 punti in casa dell'Anversa, grazie ad un 2-1 arrivato con l'autorete di Alderweireld e il raddoppio dell'ex Bologna Skov Olsen prima del gol per i padroni di casa su rigore. Da valutare l'infortunio subito da Mejier, sostituito a sinistra da Sabbe, ma intanto i belgi a tre giorni dal ritorno della semifinale di Conference League contro la Fiorentina salgono tre punti sopra l'Anderlecht in attesa che giochino anche i rivali per il titolo.