SERIE A, L'Inter cade al Mapei: il Sassuolo vince 1-0

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Clamoroso al Mapei. Grazie a un gol realizzato al 20’ da Laurientè, il Sassuolo riesce a battere l’Inter 1-0 e rilancia le proprie chances di salvezza a tre giornate dal termine della stagione.

Un risultato davvero a sorpresa quello in Emilia, specie perché con questo punteggio il Sassuolo è diventato l’unica squadra non solo ad aver fin qui battuto l’Inter ma l’unica ad aver strappato ben sei punti ai neo campioni d’Italia. Grazie a questa vittoria infatti i neroverdi di Ballardini sono saliti a quota 29 punti in classifica (al pari dell’Udinese terzultima) e a -2 dalla zona salvezza (ovvero i 31 punti di Empoli, Frosinone e Verona). Inter prima a quota 89.