EMPOLI-FROSINONE, Pareggio a reti bianche: è 0-0

Empoli e Frosinone non riescono a pungersi e in Toscana finisce 0-0 con il portiere azzurro Caprile che è il vero protagonista della sfida forse assieme a Cerofolini, bucato al 19' da Gyasi ma in posizione di fuorigioco. Praticamente invariata la classifica della zona salvezza, a sorridere è soprattutto il Sassuolo, che con la vittoria di ieri sull'Inter è a questo punto ufficialmente in corsa per la permanenza in Serie A.