TORINO, Stop anche per Linetty: lesione muscolare

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - Altro stop muscolare in casa Torino, Dopo l'infortunio di Singo, ora si è fermato Linetty. Il centrocampista si è procurato una lesione del muscolo ileopsoas della gamba sinistra. Le sue condizioni verranno monitorato nelle prossime settimane, ma è in dubbio la presenza del polacco per la ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio contro l'Hellas Verona. Intanto, domani comincerà il ritiro dei granata in Spagna: la squadra di Juric raggiungerà in serata San Pedro del Pinatar, sede scelta per la preparazione invernale fino al prossimo 17 dicembre. (ANSA).