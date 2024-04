TMW, Su Italiano il Bologna: in pole per il dopo Motta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Manca sempre meno alla chiusura della stagione e, di conseguenza, all'innesco del vortice di cambi in panchina. Grande protagonista sarà probabilmente Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina è in uscita da Firenze e l'ipotesi più concreta per lui è quella del Napoli. Ma arrivano anche voci su un'altra opzione per il futuro dell'ex Spezia: secondo Tuttomercatoweb.com, Italiano sarebbe uno dei candidati principali alla panchina del Bologna in caso di addio di Thiago Motta.

La prima scelta degli emiliani è sempre e solo lui, Motta. Ma le sirene di mercato si sono posate da tempo sul suo conto e a complicare lo scenario c'è un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. E in caso di addio: nei giorni scorsi è stato fatto il nome di Raffaele Palladino del Monza, anche se secondo quanto risulta è più in alto nelle preferenze il profilo di Vincenzo Italiano, in uscita dalla Fiorentina. Più defilato Alessio Dionisi, nome che sembra maggiormente indirizzato verso il Monza in caso appunto di separazione con Palladino da parte dei brianzoli.