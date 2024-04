RITORNI, Kayode? Tanti top club lo seguono, ma è blindato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Andrea Ritorni è intervenuto in esclusiva per SPORTITALIA, per parlare di Michael Kayode, esterno della Fiorentina da lui scoperto e accompagnato - gestendolo ancora per conto di Claudio Vigorelli - al grande calcio:

Spalletti ha ammesso apertamente di seguirlo da vicino. Cosa significa per lui?

“E’ lusingato. Quando viene a sapere che ci sono Spalletti o Domenichini alle sue partite non ne è indifferente, perché il suo sogno è giocare per l’Italia maggiore. E’ cresciuto nei campi di periferia, poi è passato da Juve e Gozzano prima dei Viola. Ha fatto il suo percorso, oggi da il 100% per la Fiorentina che lo ha valorizzato, va avanti a lavorare step by step. In quel ruolo la Nazionale ha già 2-3 grandi giocatori e lui lo sa, se poi lo chiameranno sarà super contento”.

Il suo idolo?

“Cafù, ne è sempre stato innamorato. Era un terzino che si faceva tutta la fascia, fisicamente gli somigliava come struttura, dunque è sempre stato il suo idolo”.

Fuori dal campo com’è?

“Ha una semplicità tremenda, ed un’umiltà rara. E’ andato a Bologna a vedere la finale dei suoi amici e di tanti ex compagni della Primavera, cui è sempre legato. Hanno vinto ed è stato chiamato dalla dirigenza ad entrare in campo a festeggiare. Era molto emozionato e contento. Ringrazierà sempre la Fiorentina per le soddisfazioni che gli sta dando”.

Ha citato le serene inglesi, in Italia è stato accostato a tante. Sarà difficile per la Fiorentina resistere ad eventuali lusinghe estive, oppure è blindato dopo la firma del contratto?

"Io sono il capo scouting e l’ho trovato, ma il procuratore è Claudio Vigorelli e gestirà lui ogni cosa. Poi certo, è blindato, sta bene a Firenze, qualora ci fossero offerte bisognerà dunque vedere se la Fiorentina vorrà privarsene, se saranno offerte che soddisferanno il club, sono cose che andranno viste al momento. Ma sicuramente sapere che squadre italiane, inglesi, spagnole e tedesche lo stiano seguendo sia una cosa che lusinghi tutti”.