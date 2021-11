QATAR 2022, Blatter interrogato dalla polizia francese

(ANSA-AFP) - PARIGI, 26 NOV - Sepp Blatter, ex presidente della Fifa, è stato interrogato dagli investigatori francesi ieri e oggi a Zurigo nell'ambito della controversa assegnazione della Coppa del Mondo 2022 al Qatar. Blatter è stato sentito come "testimone" dagli inquirenti dell'Ufficio centrale per la lotta alla corruzione e ai reati finanziari (OCLCIFF) nei locali della Procura della Confederazione Svizzera (MPC), nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria aperta in Francia dalla Procura nazionale delle finanze (PNF). (ANSA-AFP).