PRUZZO, I viola possono ribaltare il risultato a Basilea

Fonte: Lady Radio

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Falsini

L’ex calciatore della Fiorentina, Roberto Pruzzo, ha parlato così della situazione attuale in casa viola: “Non è difficile giovedì per la Fiorentina, i viola devono solo fare due gol in più del Basilea. La squadra di Italiano non potrà permettersi di compiere errori in Svizzera e non dovrà farsi prendere dalla furia di segnare. Castrovilli e Bonaventura mi sembrano, al momento, i più in forma della rosa e hanno entrambi le qualità per trovare la via del gol. Il calciatore che ha tutte le carte in regola per cambiare le sorti della gara è Nico Gonzalez”.