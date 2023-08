FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Buona la prima per il Pisa di Alberto Aquilani che batte la Sampdoria per 0-2 fuori casa. Con questa vittoria la squadra dell'ex Fiorentina aggancia Cittadella, Parma, Cosenza e Venezia a tre punti. I nerazzurri passano subito in vantaggio con Tramoni al 14' per poi raddoppiare nella ripresa con Arena al 59'.