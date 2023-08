PIOLI, Nuovo centravanti dal mercato? Siamo coperti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua ad essere sempre più incerto il futuro di Luka Jovic. L'attaccante classe '97 è sempre più ai margini della rosa e fuori dal progetto di Vincenzo Italiano. Nell'ultimo periodo era stato individuato anche il Milan come possibile meta per il futuro dell'attaccante serbo, ma il tecnico rossonero, Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha praticamente chiuso le porte all'arrivo di un nuovo centravanti. Queste le sue parole:

Che caratteristiche cerca per la punta dal mercato?

"In questo momento Giroud sta bene, così come Colombo. Eventualmente abbiamo anche Okafor che può farlo. Siamo coperti".