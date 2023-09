PARMA, Vaeyens: "Charpentier? Bene coi viola, poi il ko"

FirenzeViola.it

© foto di Claudia Marrone

Roel Vaeyens, managing director sport del Parma, ha parlato della sua squadra ai canali ufficiali del club facendo anche un riferimento all'amichevole estiva contro i gigliati al Viola Park: "La B è un campionato molto difficile, per noi sarà importante metterci la massima concentrazione in ogni partita, essere preparati al meglio e dare sempre il massimo. In caso contrario, non riusciremo a vincere le partite.

Gabriel Charpentier? E' stato sfortunato e ha iniziato la stagione mostrando il suo potenziale contro la Fiorentina, poi però si è infortunato e si è dovuto fermare. La scorsa settimana ha partecipato a un allenamento congiunto, ha subito un colpo ma ha fatto bene, quindi spero che nelle prossime settimane possa allenarsi regolarmente".