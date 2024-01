PARISI, Sono un terzino sinistro ma gioco dove serve

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Primo giorno a Riyad. Dalla sede del ritiro della Fiorentina, a quarantotto ore dalla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, ha parlato Fabiano Parisi. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club viola: "Essere qui è emozionante. Per me e per tutti noi è una sensazione nuova e siamo qui per dare il massimo. Il format di questo torneo ci mette di fronte ad una partita secca e sappiamo come affrontarla.

Il Napoli è una squadra forte, viene da una vittoria contro la Salernitana che ha ridato entusiasmo. Noi sappiamo quanto valiamo e abbiamo affrontato più di una volta il Napoli,vogliamo vincere ma sappiamo che è una partita diversa da quella di campionato. In allenamento diamo il massimo e siamo sempre concentrati. Sul mio ruolo dico che sono un terzino sinistro ma ho giocato anche a destra in caso di emergenza. Sono a disposizione della squadra e del mister e quello che serve lo faccio".