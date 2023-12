PARISI, Contento di tornare a sinistra. In campo per vincere

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Intervistato da SkySport, queste le parole del difensore della Fiorentina Fabiano Parisi nel pre gara di Ferencvaros-Fiorentina: "Non si fanno calcoli, andiamo in campo per dare il massimo. Siamo la Fiorentina e cercheremo di portare a casa un buon risultato: arrivare primi significherebbe tanto".

Come vive le emozioni europee?

"I loro tifosi sono molto caldi e ce l'hanno dimostrato anche a Firenze. Io sto vivendo emozioni diverse, quando vado in campo però mi concentro, cerco di isolarmi e di non pensare ai tifosi".

Contento di tornare a sinistra?

"Sì, comunque sono a disposizione di mister e compagni anche se c'è bisogno di giocare a destra. Ho fatto qualche erroraccio ma cerco di dare tutto".