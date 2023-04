NARDELLA, Vogliamo ACF resti a Firenze. Aperto il bando

Fonte: Lady Radio

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è tornato a parlare della questione Franchi: "Ribadisco il fatto che con la Fiorentina c'è un dialogo di rispetto reciproco, continuiamo a lavorare nell'interesse dei lavori. Come sapete siamo in attesa del verdetto della Commissione Europea dopo aver già aperto la procedura di gara pubblica per affidare i lavori. Per quanto riguarda il canone di concessione, stiamo già lavorando per affidare all'Istituto per il Credito Sportivo per trovare una soluzione: ci sono dei tempi e queste cose seguono i tempi delle leggi, non i miei. L'interesse è quello di fare le cose il più velocemente possibile attraverso dati oggettivi. Però non sappiamo ancora con quali fondi finiremo i lavori".

La Fiorentina dovrà lasciare il Franchi per due anni?

"Stiamo lavorando anche qui con i tecnici della società viola per tutte le possibilità, sia perché la Fiorentina giochi al Franchi durante i lavori oppure che resti comunque a Firenze. Ma sono aspetti per i quali siamo al lavoro".

Il Ministero ha dato l'ok definitivo al programma di restyling?

"Abbiamo avuto 40 pareri favorevoli al progetto dello stadio, tra cui anche il parere della Soprintendenza. Abbiamo fatto un lavoro gigante sullo stadio, una cosa del genere è davvero difficile se non impossibile vederla in Italia".

Da quando partirà la nuova concessione?

"Siamo in dirittura d'arrivo su quella attuale, quindi stiamo parlando per quando sarà utilizzabile il nuovo stadio nel 2026".