MUNTEANU, Futuro? In estate parlerò con la Fiorentina

L'attaccante Louis Munteanu, protagonista in Romania col Farul Costanza in Prima Divisione, ha parlato al giornale locale AS dell'ultimo successo contro l'Universitatea Craiova e del suo futuro. Ecco le parole del classe 2002 di proprietà della Fiorentina: "Contro il Craiova non è stata una partita facile. Ad inizio gara abbiamo fatto bene e sono contento che siamo tornati primi. L'importante è pensare partita dopo partita, ma qui mi sento bene. Ora voglio finire al meglio la stagione, anche ai playoff, in estate parlerò con la Fiorentina per vedere cosa fare. Il mio obiettivo è la Nazionale rumena".