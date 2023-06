MILIK, Juventus pronta ad acquistarlo a titolo definitivo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta Sky Sport, Arkadiusz Milik è pronto a fare il suo ritorno alla Juventus. Il club bianconero dopo averlo avuto in prestito dal Marsiglia nell’ultima stagione, avrebbe deciso di acquistarlo a titolo definitivo. Nessun prestito con obbligo di riscatto: la Juventus dovrebbe sborsare circa 7 milioni di euro per il cartellino nei prossimi giorni.