MILAN, Giroud rinnova il suo contratto: tutti i dettagli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella gioranta di oggi è arrivata la fumata bianca per il rinnovo di Olivier Giroud con il Milan: Sky rivela anche le cifre che verranno garantite al francese per rimanere fino al giugno 2024. Per il re dei bomber francesi un ingaggio da 3.8 milioni più bonus, leggermente ritoccato quindi rispetto a quanto il centravanti ha percepito in questa stagione.