MARADONA JR, Combattiamo per sapere la verità

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Mio padre non è morto per un caso, sicuramente. Questa guerra la stiamo combattendo per sapere la verità. E siamo contenti dell'appoggio che tante persone stanno dando alla nostra famiglia. Così il figlio di Diego Armando Maradona, Diego jr, ospite ieri sera "Tiki Taka" su Italia 1. "In futuro mi piacerebbe allenare una squadra di Serie A. Se mi offrissero la panchina della Juve? Manco morto!", ha detto ancora, per poi sottolineare che "era solo una battuta". L'intervento del primogenito del fuoriclasse argentino - clou della puntata - che ha segnato una nuova crescita degli ascolti del programma di Pietro Chiambretti, toccando il 7.18% di share - è stato anche dedicato all'attuale tecnico del Napoli, Rino Gattuso: "Durante la stagione c'è stato qualche problemino con la società ma credo che stia meritando la conferma. Spero vivamente che possa restare a Napoli, anche se credo sia una pista poco percorribile", ha ammesso Diego jr. (ANSA).